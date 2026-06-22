Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией на ЧМ-2026

Новая Зеландия — Египет / © Associated Press

Реклама

Сборная Египта одержала волевую победу над командой Новой Зеландии в матче второго тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BC Place" в канадском Ванкувере завершился со счетом 1:3 .

Новозеландцы открыли счет на 15-й минуте встречи — гол забил Финн Сурман.

Однако во втором тайме египтяне оформили камбэк. Сначала на 58-й минуте счет в игре сравнял Мостафа Зико.

Реклама

На 67-й минуте Мохаммед Салах вывел африканскую сборную вперед.

А на 82-й минуте Трезеге отправил третий мяч в ворота новозеландцев.

В стартовом туре сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1), а Новая Зеландия поделила очки с Ираном (2:2).

В другом матче 2-го тура группы G сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана (0:0).

После второго тура Египет (4 очка) возглавляет этот квартет. Иран и Бельгия имеют по 2 балла. Новая Зеландия с одним зачетным пунктом занимает последнюю строчку.

В заключительном третьем туре Египет сойдется с Ираном, а Новая Зеландия сразится с Бельгией. Оба поединка состоятся 27 июня, в 06:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Реклама

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров