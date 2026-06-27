ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
114
Время на прочтение
2 мин

Египет сыграл вничью с Ираном и пробился в плей-офф ЧМ-2026

В 1/16 финала египтяне встретятся с Австралией.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Египет — Иран

Египет — Иран / © Associated Press

Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче заключительного третьего тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле завершился со счетом 1:1.

Уже на 5-й минуте встречи египтяне открыли счет — Махмуд Сабер забил гол с передачи Трезеге.

На 11-й минуте у иранцев был отличный шанс отыграться, но Мехди Тареми не реализовал пенальти, не сумев переиграть с 11-метровой отметки голкипера соперника Мостафу Шобеира.

На 14-й минуте сборная из Азии сравняла счет — результативный удар нанес Рамин Резаэян.

В конце игры Иран мог вырвать победу, но гол Шоджи Халилзаде на 90+3-й минуте после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

  • В другом матче третьего тура этого квартета сборная Бельгии разбила команду Новой Зеландии со счетом 5:1.

  • Бельгия (5 очков) заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф — своего соперника в 1/16 финала бельгийцы узнают позже.

  • Египет (5 баллов) со второй строчки пробился в 1/16 финала, где посоревнуется с Австралией. Матч состоится в пятницу, 3 июля, в 21:00 по киевскому времени.

  • Иран (3 пункта) сохраняет шансы попасть в плей-офф с третьей строчки. Новая Зеландия (1 очко) стала последней и завершила выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie