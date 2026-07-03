Египет в серии пенальти одолел Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Австралия — Египет / © Associated Press

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Сборная Египта обыграла команду Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Основное и дополнительное время поединка на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее были египтяне — 4:2.

Египтяне открыли счет на 13-й минуте встречи — Эмам Ашур на дальней штанге головой замкнул подачу Карима Хафеза с правого фланга.

Австралия — Египет / © Associated Press

На старте второго тайма австралийцы отыгрались — на 55-й минуте египетский защитник Мохамед Хани головой срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного от Эйдена О'Нила.

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Благодаря этому ЧМ-2026 побил исторический рекорд по количеству автоголов — 13. А Хани стал первым игроком с 1966 года, который забил два автогола на одном Мундиале.

Австралия — Египет / © Associated Press

Поскольку основное время матча завершилось вничью (1:1), то игра перешла в экстра-таймы. Там команды голов не забили, поэтому победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее оказались египтяне — 4:2.

Таким образом, Египет вышел в 1/8 финала ЧМ-2026, где сразится с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде, который состоится в субботу, 4 июля, в 01:00 по киевскому времени.

Для египтян это первая победа в плей-офф чемпионатов мира по футболу и исторический выход в 1/8 финала.

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Австралийцы заняли второе место в группе D, обыграв Турцию (2:0), уступив США (0:2) и сыграв вничью с Парагваем (0:0).

Египтяне финишировали вторыми в квартете G, сыграв вничью с Бельгией (1:1), одолев Новую Зеландию (3:1) и разделив очки с Ираном (1:1).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах с США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог Португалии совершить камбэк с Хорватией и выйти в 1/8 финала ЧМ-2026.

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