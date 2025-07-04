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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
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"Его будут трахать": Фьюри опубликовал видео с секс-куклой, на которую надел маску Усика

"Цыганский король" унизил украинского боксера.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Фьюри

Усик – Фьюри / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что уже готовится к третьему бою против обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

"Цыганский король" на своей странице в Instagram опубликовал видео с секс-куклой, на которую надел маску украинского боксера.

"У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут трахать", – сказал британец.

Ранее Фьюри вызвал Усика на трилогию, предложив украинцу провести поединок 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Отметим, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Фьюри сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Дата публикации
Количество просмотров
1162
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