Его феерия продолжается: украинский футболист отметился изысканным голом в чемпионате Польши (видео)

Экс-игрок днепровского "Днепра" и луганской "Зари" Владислав Кочергин отметился дебютным мячом за "Ракув" в польской Экстраклясе.

Отметим, что 26-летний полузащитник вышел в стартовом составе на выездной матч 7-го тура внутреннего первенства против "Шленска".

На 47 минуте Кочергину удался изысканный по красоте мяч — после подачи с углового украинец мастерски поймал игровой снаряд и направил его точно в угол соперника. Голкипер "Шленска" пытался дотянуться до мяча, но удар Кочергина был настолько точным, что все попытки вратаря хозяев оказались тщетными.

Вашему вниманию видео с голом Кочергина. Просмотр начинается с 2:20.

Этот гол стал дебютным для Владислава в футболке "Ракува" в чемпионате Польши. До этого украинец феерил исключительно в Лиге конференций, где за три игры забил три мяча.

Всего на счету Кочергина в этом сезоне 12 поединков во всех турнирах и четыре забитых гола;

"Ракув" провел в Экстраклясе пять поединков, в которых получил десять очков. Это позволяет ему занимать пятое место в турнирной таблице.

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