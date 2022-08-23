"Его IQ оказался слишком высоким для Джошуа": экс-чемпион мира назвал причину победы Усика в реванше

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Ворд высказался по поводу победы обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика во втором бою с Энтони Джошуа

По мнению американца, самый высокий боксерский интеллект Усика стал решающим фактором его триумфа над Джошуа в поединке-реванше.

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"Усик слишком умен для Джошуа. Его IQ оказался слишком высоким для Энтони. В то же время у меня нет никакого неуважения к Джошуа, я по-прежнему уважаю его достижения в любителях и профессионалах.

Джошуа просто не может быть знаковым бойцом против некоторых ребят. Если ты не работаешь над собой - ты не развиваешься. У него отличная правая рука, которая вылетает как ракета, но если лишить его этого, затянуть в поздние раунды и заставить думать, то вы увидите психологическую усталость", - приводит слова Уорда Boxing Scene.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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