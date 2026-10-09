"Его не ценят": мама заступилась за Роналду после скандала в сборной Португалии

Криштиану Роналду и его мама Долореш Авейру / instagram.com/doloresaveiroofficial

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Долореш Авейру, мать форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, заступилась за своего сына, который со скандалом самовольно покинул расположение сборной Португалии.

"Мне грустно, это нормально. Это был шок, мой сын мог уйти через парадную дверь, а ушел через задние, но ничего страшного, бог всем руководит. Я немного поплакала. Это тоже полезно, чтобы дать волю эмоциям.

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Мы должны преодолеть это. Он сказал мне: "Мама, не волнуйся, я скажу правду, когда мы будем вместе". А я ответила: "Хорошо, сынок, переломи эту ситуацию". И все, вот так.

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Я говорила ему быть спокойным, но что ж, его голова решила это сделать. Посмотрим. Я давала ему всю свою поддержку, хотя это не помогло. Но ничего страшного, он многое дал Португалии, поэтому он всегда рядом. Он всегда был героем Португалии.

Его не ценят так, как должны. Они не ценят Криштиану. А это лучший португалец, который у нас есть", — сказала Авейру в комментарии A Bola.

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

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Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

30 сентября Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч Лиги наций с Данией. После этого Роналду покинул расположение сборной Португалии и объявил об этом в соцсетях.

В СМИ появилась информация, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

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Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что Роналду рассказал, почему поссорился с тренером сборной Португалии и покинул лагерь команды.

Также мы рассказывали, что Криштиану объявил, планирует ли после громкого скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

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