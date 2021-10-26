"Его сердце взорвалось": адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легенды футбола

Матиас Морла выступил с обвинениями в адрес врачей и семьи аргентинца.

Бывший адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Матиас Морла рассказал, что вызвало смерть его клиента в ноябре прошлого года.

Также читайте Подмешивали снотворное в пиво: появились новые подробности последнего периода жизни Марадоны

По словам адвоката, один из лучших игроков в истории футбола скончался из-за неправильного лечения. Также Морла назвал "сумасшедшим" решение семьи Марадоны лечить его в домашних условиях.

"Врачи допустили много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Я сообщил всем о состоянии Диего, однако после смерти выяснилось, что в его теле накопилось очень много воды.

Решение семьи лечить Диего дома было сумасшедшим, медики настаивали на том, чтобы оставить его в клинике. 16 ноября, накануне его смерти, я заметил очень странный голос Марадоны. Он был слишком высоким и отрывочным, как у работа. Его дочери Далма и Джаннина бросили его умирать", - приводит слова Морли Fox Sports.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии после сердечного приступа. До этого в начале ноября Диего попал в больницу после своего 60-летия, ему провели операцию на мозге .

. Сообщалось, что он был похоронен 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса рядом с родителями.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в убийстве Марадоны обвинили семь человек: им грозит до 25 лет тюрьмы.

Читайте также: Битва за 40 миллионов: родственники Марадоны устроили разборки за наследство

Диего Марадона, Пьер Карден, Мирослав Скорик: кто из выдающихся людей ушел из жизни в 2020 году

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку