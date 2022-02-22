Эхо Олимпиады-2022: на Играх в Пекине обнаружили еще один положительный допинг-тест

Эхо Олимпиады-2022: на Играх в Пекине обнаружили еще один положительный допинг-тест

Запретный препарат был найден в пробе испанской спортсменки.

Испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, которые завершились 20 февраля.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе 20-летней испанки, которая на ОИ-2022 выступала в паре с Марком Цандроном, был обнаружен запрещенный метаболит клостебола. Образец был взят 18 февраля после короткой программы спортивных пар.

В ближайшее время дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Играх в Поднебесной Баркеро и Цандрон заняли 11-е место в парном катании. Они стали первыми фигуристами из Испании, выступившими на зимней Олимпиаде в соревнованиях пар. В этом сезоне они также показали 9-й результат на Чемпионате Европы в Таллинне.

Напомним, ранее на Олимпиаде-2022 положительные допинг-тесты сдали иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, украинская лыжница Валентина Каминская и украинская бобслеистка Лидия Гунько.

Отметим, что, несмотря на выявленный допинг, CAS позволил Валиевой продолжить выступления на ОИ-2022. Однако после расследования ее могут лишить золотой награды в командном турнире по фигурному катанию.

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