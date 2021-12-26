УАФ поставила точку в резонансном деле с участием молодежки "Динамо", которое длилось почти 3 года

УАФ поставила точку в резонансном деле с участием молодежки "Динамо", которое длилось почти 3 года

Экс-арбитр пожизненно дисквалифицирован за организацию договорного матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело об организации договорного матча в рамках 23 тура молодежного чемпионата Украины сезона 2018/19 между "Зарей" U-21 и "Динамо" U-21, который был сыгран 2 апреля 2019 года в Запорожье.

Киевляне выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Ахмеда Алибекова, Юрия Шпирко и Дениса Попова (последний вывел команду на игру с капитанской повязкой). Также в этой игре участвовали, в частности, Сергей Булец, Владислав Супряга и Александр Андриевский.

КГК УАФ рассмотрел дело по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры перед указанным поединком. Самый строгий вердикт получил бывший арбитр Вячеслав Молотокас, которому пожизненно запретили заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом, сообщает официальный сайт УАФ.

Двадцатидевятилетний рефери, а также еще один эксфутболист Сергей Кобзев, предлагали игрокам и тренеру "Зари" U-21 деньги за поражение от "Динамо". Оба выступали посредниками преступления, которое не удалось довести до конца – 1 апреля 2019-го, за день до матча, правоохранители задержали подозреваемых в момент передачи денег на общую сумму 20 тысяч гривен. Еще 55 тысяч должны были перечислить на банковскую карту одного из футболистов сразу после обналичивания. Остальные – после проведения матча.

К футболистам как "Зари", так и "Динамо" никаких претензий от УАФ не было. Более того, руководство луганского клуба решило премировать игроков, которые отказались сдавать матч. Игра состоялась в запланированную дату и отвечала всем требованиям фэйр-плей.

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