Экс-чемпион мира дерзко пообещал разбить лицо Усику

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что разобьет лицо абсолютному чемпиону мира Александру Усику, если их бой состоится.

"Он отличный чемпион и достиг невероятных результатов в боксе. Мы все знаем, как он покорил супертяжелую весовую категорию. Но мы, не только бойцы с вершины рейтинга, но и все бойцы супертяжелого веса, хотим видеть больше движения касательно мировых титулов.

Так что, Усик, ну-ка, друг. Нам нужно немного действий. Если он будет доступен, отлично, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – цитирует Паркера издание The Ring.

Реклама

Ранее WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера. Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но Александр попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы спины. WBO пошла навстречу украинцу и предоставила ему отсрочку от переговоров на 90 дней, начиная с 9 августа 2025 года.

Также глава WBO Густаво Оливьери сообщил, что титул Усика не станет вакантным как минимум до конца 2025 года.

Так что Паркер 25 октября проведет поединок с временным чемпионом WBA британцем Фабио Уордли. С победителем этого поединка должен будет сойтись Усик в своем следующем бою.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Энтони Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

Реклама

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.