Экс-чемпион мира Гвоздик узнал дату своего возвращения в ринг и имя соперника

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик узнал дату своего следующего боя и имя соперника.

38-летний украинец проведет поединок против серба Радивое Калайджича.

Это бой состоится 1 февраля на вечере бокса в Лас-Вегасе (США), сообщает промоутерская компания Zuffa Boxing.

В послужном списке Гвоздика 21 победа (17 – нокаутом) и два поражения. Впервые он проиграл в октябре 2019 года россиянину Артуру Бетербиеву, потеряв титул WBC.

В июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину решил вернуться на ринг.

Возобновив боксерскую карьеру, Александр одержал три победы подряд (над мексиканцем Жосуэ Обандо, латвийцем Ричардсом Болотниксом и бразильцем Исааком Родригесом).

После этого в июне 2024-го Гвоздик проиграл американцу Давиду Бенавидесу в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

После поражения от Бенавидеса украинец вернулся на ринг в апреле 2025 года, нокаутировав американца Энтони Холлоуэя.

На счету 34-летнего Калайджича 29 побед (21 – нокаутом) и три поражения.

Отметим, что в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе также выступит украинец Сергей Богачук, который проведет бой с россиянином Раджабом Бутаевым.

