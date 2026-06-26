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Экс-чемпион мира из Украины прокомментировал решение Усика освободить все пояса
Вячеслав Сенченко поделился своим мнением о том, что Александр Усик отказался от всех чемпионских титулов.
Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне тренер Вячеслав Сенченко прокомментировал решение Александра Усика отказаться от всех поясов.
"Решением не удивлен. Это логично с его стороны, потому что за каждым поясом стоят претенденты и есть обязанности защищать титулы. В его положении это, пожалуй, сложно. Поэтому такое решение, чтобы на него не давили с каждой стороны организации. У них есть свои претенденты, а он же не может с каждым боксировать каждый месяц. Поэтому решил оставить пояса, чтобы сконцентрироваться на одном поединке или коммерческих боях, как он проводил с Верховеном.
Если не оставлять — нужно защищать, потому что есть обязательные претенденты. Если ему это неинтересно — лучше оставить, пусть уже люди, которые высоко в рейтинге, боксируют за пояса. Не вижу смысла держать пояса и не защищать их. Конечно, лучше, что он оставит и даст возможность другим боксерам, которые претендуют на эти титулы", — сказал Сенченко в комментарии Tribuna.com.
Отметим, что Усик владел титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Усика провести поединок с немцем Агитом Кабайелом.
Также WBC установила дедлайн для команд Усика и Кабайела до 30 июня, чтобы договориться о бое. В случае отказа от этого поединка Александр должен был освободить пояс WBC.
В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.
Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.