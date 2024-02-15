Экс-чемпион мира, который отправлял в нокдаун Фьюри, сделал прогноз на его бой против Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем поделился своим прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 47-летнего американца, бой за звание абсолютного чемпиона мира завершится победой украинского боксера.

"Я думаю, что Усик может победить Фьюри по двум конкретным причинам. Первая – это навыки Усика. В этом ему нет равных. У парня изощренные движения, что делает его очень неудобным соперником. Усик думает иначе, смотрит на все под другим углом. И демонстрирует бокс наивысшего уровня. Он будет наносить много ударов, которые могут ошеломить Фьюри.

Вторая причина – это его команда и менеджмент. Его менеджер Эгис Климас. Это движущая сила в Европе и во всем мире. У Эгиса есть солидная карьера и он знает, как защитить своих бойцов", – цитирует Каннингема Boxing News 24.

Отметим, что Каннингем встречался в ринге с британцем в 2013 году. Тогда американцу удалось во втором раунде отправить "Цыганского короля" в нокдаун, однако в седьмом раунде Стив уступил Фьюри нокаутом.

Напомним, поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая . Место проведения боя не изменилось – боксеры сойдутся в ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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