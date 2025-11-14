ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Экс-чемпион мира, который вызывал на бой Усика, провалил тест на допинг

Джозеф Паркер сдал положительный допинг-тест на кокаин в день поединка с Фабио Уордли.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джозеф Паркер

Джозеф Паркер / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер сдал положительный тест на допинг.

Об этом официально сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Случилось это в день последнего боя новозеландского боксера с британцем Фабио Уордли, который завершился досрочным поражением Паркера.

"Вчера вечером Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) сообщила всем необходимым сторонам, что Джозеф Паркер получил положительный результат антидопингового теста, проведенного 25 октября в день его поединка с Фабио Уордли. Пока дело расследуется, дополнительных комментариев сейчас не будет", – говорится в заявлении.

По информации The Sun, в организме Паркера были обнаружены следы кокаина. Теперь ему грозит двухлетняя дисквалификация.

Напомним, 26 октября Уордли победил Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик.

Ранее Паркер неоднократно вызывал на бой Усика и WBO даже обязала украинца провести поединок с новозеландцем, но потом Александру разрешили отсрочить защиту титула, в результате чего Джозефу пришлось биться с Уордли.

Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie