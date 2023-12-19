Экс-чемпион мира назвал топ-5 боксеров супертяжелого веса – на каком месте Усик

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, кто, по его мнению, сейчас входит в пятерку лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

46-летний британец поставил на первое место обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, а чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика – на вторую позицию. По его словам, украинец должен победить "Цыганского короля", чтобы завладеть статусом лучшего в хевивейте.

В топ-5 боксеров супертяжелого веса Фроч также включил Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Чжана Чжилея.

"Я поставлю на первое место Тайсона Фьюри. Я могу предположить, что Усик победит Фьюри, но для меня Тайсон все равно первый номер, поскольку Александру нужно занять это место, победив его в бою, который, как я надеюсь, состоится в феврале. Тогда мы все узнаем, но я ставлю Фьюри на первую позицию. По моему мнению, он должен быть первым номером, исходя из его достижений. Усик – второй номер, потому что он победил Энтони Джошуа.

Я неохотно включаю Джошуа в топ-5. И это не потому, что я его хейтер. Я отталкиваюсь от его предыдущих выступлений и поражений. Во всяком случае, я ставлю Джошуа на четвертое место, поскольку он его заслуживает.

Третий номер – это Деонтей Уайлдер. Он провел три эпических поединка против Фьюри и почти побил его в первом бою. Кого поставить на пятое место? Я думаю, что нужно назвать Чжана Чжилея. Он умелый и хороший боец", – приводит слова Фроча Eurosport.com.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Супербой Усик – Фьюри: отец британского чемпиона признался, как украинцу победить его сына

Назвал решающий фактор для победы: Уайлдер сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

"Я бы бросился на него и избил": легендарный Леннокс Льюис дал совет Фьюри на поединок с Усиком