Экс-чемпион мира – о реванше между Усиком и Джошуа: если Энтони не остановит его в самом начале, то позже сам проиграет досрочно

Так, Фрэмптон считает, что в будущем реванше победит украинец, но ему будет непросто.

Об этом он сказал в интервью Sky Sports.

"Многие люди говорят, что Усик победит, и было бы трудно с ними не согласиться. Кажется, что это тяжелое сражение для обоих парней, но мы знаем, что Джошуа должен сделать, чтобы попытаться победить Усика – использовать свой размер, силу и быть немного хулиганом.

Я не думаю, что Джошуа сможет подолгу быть активным. Меня волнует, что он не может бороться в высоком темпе, толкаться и приближаться к сопернику для продолжительного боя. Ему нужно делать это рывками, и я думаю, что когда он имеет раунд, в котором он тратит много энергии, ему время от времени нужно делать перерыв на следующий раунд. Это из-за его размера и телосложения. Но я думаю, он должен сближаться, должен использовать грубую силу.

Безусловно, Усик очень умный боец. В этот раз он будет ждать от Джошуа другого подхода, поскольку Энтони необходимо меняться. Если вы приставите мне к голове пистолет, я скажу, что в этом поединке победит Александр. Но я не думаю, что это будет так легко, как многие считают. Джошуа измотался и был поражен в конце первого боя. На мой взгляд, в реванше, если Энтони не остановит Усика в самом начале, то позже сам проиграет досрочно. Надеюсь, что я ошибаюсь", — сказал экс-чемпион мира во втором самом легком весе.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.