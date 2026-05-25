Экс-чемпион мира оценил победу Усика над Верховеном и назвал боксера-угрозу для украинца

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBC и IBF в хевивейте украинца Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Малиньяджи акцентировал внимание на возрасте Усика, заявив, что со временем украинский боксер стал все более уязвимым.

Также он назвал боксера, который представляет угрозу для Александра — это 21-летний британский проспект Мозес Итаума, который после эффектной победы нокаутом над американцем Джермейном Франклином выразил желание провести бой с Усиком.

"Я не хочу говорить о том, какое место Усик занимает среди супертяжеловесов в истории. Это отдельная дискуссия. Этот бой не имеет к этому отношения, потому что ему 39 лет, и все остальные, о ком мы говорим в таком контексте, в 39 уже не выступали. Сам факт, что он до сих пор на таком уровне в 39, делает его во многих аспектах сильнее. Хотя есть и моменты, где он уступает и это уже можно обсуждать отдельно. Но я не иду в эту тему, потому что это совсем другой разговор. Если же говорить о нынешней ситуации в супертяжелом весе, он выглядит более уязвимым.

Ему 39 лет, и это имеет значение. Вопрос в том, просто ли Верховен очень неудобный соперник, или он создал бы проблемы и другим. На самом деле такие ребята, как Итаума, выглядят все более опасными для боксеров уровня Усика. Его время близится, и его уже недолго удастся обходить. Я раньше считал, что некоторые вещи для Итаумы были преждевременными, но то, как он нокаутировал Джермейна Франклина, который обычно хорошо держит удар, было очень потрясающе. А бой Уордли с Дюбуа, каким бы зрелищным он ни был, показал определенные недостатки с обеих сторон", — сказал Малиньяджи в интервью Paulie TV.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

