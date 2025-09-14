- Дата публикации
Экс-чемпион мира по боксу найден мертвым в собственном доме
Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет.
Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон найден мертвым в своем доме в Большом Манчестере.
Трагическую новость сообщает Manchester Evening News.
Информацию подтвердила местная полиция. Там не считают смерть 46-летнего британца насильственной или подозрительной.
Хаттон был чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе, владел поясами IBO и WBA в полусреднем весе.
За карьеру Рикки провел 48 поединков на профиринге, в которых одержал 45 побед (32 – нокаутом) и потерпел три поражения, в том числе от украинца Вячеслава Сенченко в своем последнем бою в ноябре 2012 года.
Ранее Хаттон говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. Он пережил попытки самоубийства, после чего стал работать над собственным психическим здоровьем.
Ранее сообщалось, что выдающийся экс-чемпион мира по боксу умер по дороге в спортзал.