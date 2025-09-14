Экс-чемпион мира по боксу найден мертвым в собственном доме

Рикки Хаттон / © Associated Press

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон найден мертвым в своем доме в Большом Манчестере.

Трагическую новость сообщает Manchester Evening News.

Информацию подтвердила местная полиция. Там не считают смерть 46-летнего британца насильственной или подозрительной.

Хаттон был чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе, владел поясами IBO и WBA в полусреднем весе.

За карьеру Рикки провел 48 поединков на профиринге, в которых одержал 45 побед (32 – нокаутом) и потерпел три поражения, в том числе от украинца Вячеслава Сенченко в своем последнем бою в ноябре 2012 года.

Ранее Хаттон говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. Он пережил попытки самоубийства, после чего стал работать над собственным психическим здоровьем.

Ранее сообщалось, что выдающийся экс-чемпион мира по боксу умер по дороге в спортзал.