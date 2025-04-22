Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа за звание "абсолюта"

Усик – Дюбуа

Реклама

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи поделился мыслями о возможном объединительном бое между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Он уверен, что украинец во второй раз одолеет британца и завершит карьеру непобежденным.

В то же время Маккензи заявил, что хочет увидеть выигрыш Дюбуа, но не верит, что Даниелю под силу справиться с Александром.

Реклама

"У Дюбуа будут свои моменты – в этом я уверен. Ты не можешь провести 12-раундовый бой с Даниэлем Дюбуа и не пропустить удар, не получить вреда. Усик будет в настоящем бою и, возможно, ответит на вопросы, на которые раньше отвечать не приходилось. Возможно, ему придется подниматься с ринга, но у него есть характер и способность сделать это. Ведь у Дюбуа тяжелые кулаки, и сейчас он стал гораздо лучше. Но достаточно ли он улучшился для этого уровня?

Мы называем этот уровень элитным - это вершина супертяжелого веса. Он не бьется с каким-то возрастным, истощенным чемпионом, у которого есть слабые места в защите. У Усика такого нет. У него нет визуальных пробелов в защите. Я считаю, что он завершит карьеру непобежденным. Я просто не вижу, как Дюбуа сможет его победить, и думаю, что Усик уйдет из бокса с нулем в графе поражений.

Мне хотелось бы, чтобы Дюбуа победил. Я бы хотел увидеть, как он одолел бы Александра Усика, но я реально не вижу, как такое может произойти", – сказал Маккензи в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Дюбуа планируют провести 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официально о поединке еще не объявили.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В настоящее время Усик владеет титулами WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа принадлежит пояс IBF.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.