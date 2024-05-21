Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш между Усиком и Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фремптон высказался о потенциальном бое-реванше между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксера, у его соотечественника есть шансы победить украинца во втором поединке.

"Думаю, Фьюри может выиграть реванш. Мне нравится Усик. Он феноменальный боксер, и меньше всего я хочу дискредитировать его, потому что он заслужил победу. Но Фьюри сам виноват в том, что проиграл бой.

В середине боя меня спросили как эксперта, и я сказал, что Тайсон побеждает 4-2 по раундам. Усик был поврежден – он налетел на несколько апперкотов. Я отметил, что Усику будет трудно вернуться, и я действительно не видел пути, но он глубоко копнул и сделал именно то, что нужно.

Я посчитал победу Усика по раундам – по шесть у каждого, но нокдаун сделал для меня разницу. Если Фьюри победит Усика в реванше – это будет сильно, и нас будет ждать еще один бой", – приводит слова Фремптона Boxing Scene.

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Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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