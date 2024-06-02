Экс-чемпион мира Уайлдер брутальным нокаутом проиграл 41-летнему китайцу (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер техническим нокаутом уступил китайцу Чжану Чжилею в главном бою боксерского вечера, который состоялся в ночь на 2 июня в саудовском Эр-Рияде.

С начала поединка Чжилей владел инициативой и наносил больше ударов.

В пятом раунде китаец попал правой рукой в голову соперника. Уайлдера развернуло, после чего Чжан сразу бросился добивать американца и правым боковым повалил его на канвас.

Рефери стал считать до десяти. "Бронзовый бомбардировщик" успел подняться на ноги, но шатался, поэтому судья остановил бой.

Видеообзор боя Чжилей – Уайлдер

41-летний Чжилей одержал свою 27-ю победу на профессиональном ринге (22 – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Для 38-летнего Уайлдера это поражение стало четвертым в профессиональной карьере. Также в его активе 43 победы (42 – нокаутом) и одна ничья.

Отметим, что в рамках этого же вечера бокса британец Даниэль Дюбуа техническим нокаутом победил хорвата Филиппа Хрговича и завоевал временный титул IBF в супертяжелом весе.

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