Экс-чемпион мира Уайлдер брутальным нокаутом проиграл 41-летнему китайцу (видео)

Чжан Чжилей одержал эффектную победу над "Бронзовым бомбардировщиком".
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер техническим нокаутом уступил китайцу Чжану Чжилею в главном бою боксерского вечера, который состоялся в ночь на 2 июня в саудовском Эр-Рияде.
С начала поединка Чжилей владел инициативой и наносил больше ударов.
В пятом раунде китаец попал правой рукой в голову соперника. Уайлдера развернуло, после чего Чжан сразу бросился добивать американца и правым боковым повалил его на канвас.
Рефери стал считать до десяти. "Бронзовый бомбардировщик" успел подняться на ноги, но шатался, поэтому судья остановил бой.
Видеообзор боя Чжилей – Уайлдер
41-летний Чжилей одержал свою 27-ю победу на профессиональном ринге (22 – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.
Для 38-летнего Уайлдера это поражение стало четвертым в профессиональной карьере. Также в его активе 43 победы (42 – нокаутом) и одна ничья.
Отметим, что в рамках этого же вечера бокса британец Даниэль Дюбуа техническим нокаутом победил хорвата Филиппа Хрговича и завоевал временный титул IBF в супертяжелом весе.
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