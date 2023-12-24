Экс-чемпион мира Уайлдер потерпел сенсационное поражение в Саудовской Аравии (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер потерпел поражение от новозеландца Джозефа Паркера во время вечера бокса, который состоялся в ночь на 24 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Поединок завершился сенсационной победой Паркера единодушным решением судей – 118:111, 118:110, 120:108.

Со стартового гонга новозеландец действовал активнее и на протяжении всего боя наносил больше точных ударов, чем его оппонент. Ближе к концу поединка стало ясно, что Паркер существенно превосходит американца по очкам.

"Бронзовый бомбардировщик" мог спасти этот поединок только нокаутом и искал момент, чтобы отправить Джозефа на канвас. Однако этого не случилось – Паркер не позволил Деонтею как следует попасть по себе и одержал уверенную победу по итогам 12 раундов.

Отметим, что на кону в этом поединке стояли два второстепенных пояса – WBC International и WBO Inter-Continental в супертяжелом весе.

Обзор боя Уайлдер – Паркер

Для Паркера эта победа стала 34-й в профессиональной карьере (23 – нокаутом). Также в его пассиве три поражения.

Уайлдер проиграл в третий раз на профессиональном ринге. Два предыдущих поражения он потерпел от британца Тайсона Фьюри. "Бронзовый бомбардировщик" имеет в своем послужном списке 43 победы (42 – нокаутом).

Интересно, что Паркер провел свой четвертый поединок в 2023 году. Ранее он победил британца Джека Мэсси, австралийца Файгу Опелу и канадца Саймона Кина.

Для Уайлдера бой с Паркером стал первым в текущем году. Предыдущий поединок Деонтей провел в октябре 2022 года, нокаутировав в первом раунде финна Роберта Хелениуса.

Добавим, что поражение Уайлдера от Паркера ставит под сомнение проведение боя между американцем и Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что поединок Джошуа – Уайлдер договорились провести 9 марта 2024-го в Саудовской Аравии, но при условии, что оба боксера выиграют свои поединки в конце 2023 года.

Напомним, в главном бою вечера бокса в Эр-Рияде Джошуа техническим нокаутом победил шведа Отто Валлина.

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