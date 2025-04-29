- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-чемпион UFC, боксировавший с Фьюри и Джошуа, на мотицикле насмерть сбил девушку
Фрэнсис Нганну может оказаться за решеткой.
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну вызвал смертельное ДТП в Камеруне.
Как сообщает Lebledparle, спортсмен ехал за рулем мотоцикла и насмерть сбил 17-летнюю девушку.
Нганну пытался спасти девушку, оказал первую медицинскую помощь, после чего доставил ее в больницу. Несмотря на проведенную операцию, она умерла.
Отмечается, что Нганну глубоко переживает трагедию и взял на себя все расходы.
Согласно местному законодательству, боец может оказаться за решеткой из-за непреднамеренного убийства на дороге.
38-летний Нганну последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года, когда нокаутировал в первом раунде бразильца Ренана Феррейру.
Ранее Нганну испытал себя в боксе. В октябре 2023-го он раздельным решением судей проиграл Тайсону Фьюри, причем в третьем раунде отправил "Цыганского короля" в нокдаун.
В марте 2024-го Фрэнсис во втором раунде нокаутом уступил Энтони Джошуа.