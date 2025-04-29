Экс-чемпион UFC, боксировавший с Фьюри и Джошуа, на мотицикле насмерть сбил девушку

Фрэнсис Нганну / © Associated Press

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Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну вызвал смертельное ДТП в Камеруне.

Как сообщает Lebledparle, спортсмен ехал за рулем мотоцикла и насмерть сбил 17-летнюю девушку.

Нганну пытался спасти девушку, оказал первую медицинскую помощь, после чего доставил ее в больницу. Несмотря на проведенную операцию, она умерла.

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Отмечается, что Нганну глубоко переживает трагедию и взял на себя все расходы.

Согласно местному законодательству, боец может оказаться за решеткой из-за непреднамеренного убийства на дороге.

38-летний Нганну последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года, когда нокаутировал в первом раунде бразильца Ренана Феррейру.

Ранее Нганну испытал себя в боксе. В октябре 2023-го он раздельным решением судей проиграл Тайсону Фьюри, причем в третьем раунде отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

В марте 2024-го Фрэнсис во втором раунде нокаутом уступил Энтони Джошуа.