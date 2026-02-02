Экс-чемпиона мира Гвоздика отправили в тяжелый нокаут

Александр Гвоздик / © twitter.com/trboxing

Реклама

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик потерпел поражение нокаутом от серба Радивое Калайджича.

Поединок состоялся в ночь на 2 февраля в Лас-Вегасе (США).

Старт боя был за Гвоздиком. Он дважды отправил соперника в нокдаун – в первом и четвертом раундах, но Калайджич сумел подняться и продолжить поединок.

Реклама

Однако в седьмом раунде уже сербский боксер сначала отправил Гвоздика в нокдаун, а затем нокаутировал украинца – Александру удалось подняться на ноги, но он продолжил шататься и пятиться, из-за чего рефери остановил бой.

Для 38-летнего Гвоздика это третье поражение на профессиональном ринге – до этого он проигрывал в октябре 2019 года россиянину Артуру Бетербиеву и в июне 2024-го американцу Давиду Бенавидесу.

Также в послужном списке Александра 21 победа (17 – нокаутом), он владел титулом WBC в полутяжелом весе, пока не проиграл Бетербиеву.

Отметим, что в июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину решил вернуться на ринг.

Реклама

На счету 34-летнего Калайджича теперь 30 побед (22 – нокаутом) и три поражения.

Отметим, что в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе также выступил украинец Сергей Богачук, который одержал победу над россиянином Раджабом Бутаевым.