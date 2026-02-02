- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-чемпиона мира Гвоздика отправили в тяжелый нокаут
Украинец досрочно проиграл бой, в котором дважды отправлял соперника в нокдаун.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик потерпел поражение нокаутом от серба Радивое Калайджича.
Поединок состоялся в ночь на 2 февраля в Лас-Вегасе (США).
Старт боя был за Гвоздиком. Он дважды отправил соперника в нокдаун – в первом и четвертом раундах, но Калайджич сумел подняться и продолжить поединок.
Однако в седьмом раунде уже сербский боксер сначала отправил Гвоздика в нокдаун, а затем нокаутировал украинца – Александру удалось подняться на ноги, но он продолжил шататься и пятиться, из-за чего рефери остановил бой.
Для 38-летнего Гвоздика это третье поражение на профессиональном ринге – до этого он проигрывал в октябре 2019 года россиянину Артуру Бетербиеву и в июне 2024-го американцу Давиду Бенавидесу.
Также в послужном списке Александра 21 победа (17 – нокаутом), он владел титулом WBC в полутяжелом весе, пока не проиграл Бетербиеву.
Отметим, что в июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину решил вернуться на ринг.
На счету 34-летнего Калайджича теперь 30 побед (22 – нокаутом) и три поражения.
Отметим, что в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе также выступил украинец Сергей Богачук, который одержал победу над россиянином Раджабом Бутаевым.