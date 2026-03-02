Экс-форвард "Колоса" Колесник, который ударил ТЦКшника, ищет новый клуб

Даниил Колесник / instagram.com/1kolesnyk

Бывший форвард ковалевского "Колоса" Даниил Колесник, который ударил в лицо работника ТЦК, обратился к футбольному сообществу с просьбой помочь ему с поиском нового клуба.

"Друзья, всем привет. Учитывая последние события, всем известно, что я остался без команды и я открыт к новым предложениям, к новым вызовам. Возможно у кого-то есть варианты, может кто-то может с этим мне помочь, я был бы очень благодарен. Так как мне нужно поддерживать форму, играть и не останавливаться на том, что у меня было.

Поэтому я буду благодарен каждому, кто мне в этом поможет и просто буду за это очень благодарен", — сказал Колесник в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Даниил Колесник ударил работника ТЦК — что известно о скандале

17 февраля стало известно, что форвард второлигового "Колоса-2" Даниил Колесник ударил работника ТЦК, опубликовав видео инцидента в Instagram. Позже футболист, ранее игравший за "Минай" и "Левый Берег", удалил видео и закрыл свою страницу.

После этого "Колос" выступил с официальным заявлением по поводу скандального инцидента, извинившись перед украинским сообществом и, в частности, военными, а также сообщил об отстранении Колесника от тренировочного процесса с последующим увольнением из команды.

Также скандал с Колесником прокомментировали в Киевском областном ТЦК и СП, осудив действия футболиста и призвав его пойти на контракт в ВСУ, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по Колеснику, а 18 февраля задержала футболиста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.