Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" встал на ворота и выиграл серию пенальти в Кубке Турции (видео)

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" встал на ворота и выиграл серию пенальти в Кубке Турции (видео)

Сенегальский футболист проявил себя в необычном амплуа и вывел команду в следующий раунд кубка.

Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Маме Бирам Диуф напомнил футбольному сообществу о себе в поединке Кубка Турции между "Хатайспором" и "Эюпспором".

Во время матча "Хатайспор" остался вдевятером, причем оба раза арбитр удалял с поля вратарей. Тогда место в рамке ворот отважился занять 33-летний Диуф. По итогу 120 минут встреча завершилась вничью, а победитель определялся в серии пенальти.

Там сенегальский форвард сначала сам реализовал 11-метровый, а затем вернулся на ворота и заставил игроков "Эюпспора" дважды ошибиться, пробивая с отметки. Один из выстрелов соперника пролетел мимо ворот, причем Диуф угадал направление удара, а другой попал в штангу.

Mame Diouf being his awesome self

pic.twitter.com/zQiBegPsKf — Stoke Loud & Proud (@StokeLoudProud) December 2, 2021

Диуф выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2009-го по 2012 год. Суммарно он провел за "красных дьяволах" девять поединков.

Основную часть своей карьеры сенегалец провел в английском "Сток Сити", где сумел забить 25 голов в 157 матчах.

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