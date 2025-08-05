Экс-футболист "Арсенал", обвиняемый в изнасиловании, был освобожден под залог

Томас Парти / © Associated Press

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Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Томас Парти вышел под залог по делу об изнасиловании.

Об этом сообщает BBC.

Соответствующее решение принял Вестминстерский магистратский суд Лондона, где рассматривалось дело футболиста.

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4 июля, через четыре дня после завершения контракта с "Арсеналом", 32-летнего ганца обвинили в пяти случаях изнасилования и одному сексуального насилия в отношении трех разных женщин. По данным следствия, вероятные преступления произошли в период с 2021 по 2022 год.

Согласно условиям залога, Парти запрещено контактировать с женщинами, выдвинувшими против него обвинения. Также он обязан сообщать полиции о любых постоянных изменениях адреса проживания или международных поездках.

Следующее судебное заседание по делу Томаса назначено на 2 сентября 2025 года в суде Олд-Бейли (уголовный суд Лондона – прим.).

По информации журналиста Фабрицио Романо, ганский футболист может в статусе свободного агента присоединиться к "Вильярреалу". Правда, новость о вероятном подписании Парти вызвала возмущение среди фанатов испанского клуба.

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"Мое личное мнение такое же, как и большинства болельщиков в социальных сетях: я бы не согласился подписать игрока, обвиненного в таких серьезных преступлениях, и я бы понял, если бы болельщики освистывали игрока на поле.

Я надеюсь, что клуб учтет мнение болельщиков, поскольку считаю, что это не просто вопрос улучшения комплектации состава. Однако, каков бы ни был результат судебного разбирательства, если они подпишут его, большинство болельщиков не согласятся с этим, даже если его в конце концов признают невиновным", – цитирует руководителя клуба болельщиков "Вильярреала" Сезара Пенью сайт Flashscore.

Парти является воспитанником мадридского "Атлетико". В октябре 2020 года он перешел в "Арсенал" за 50 миллионов евро, с тех пор провел за лондонский клуб 167 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь ассистов.

В прошлом сезоне Томас принял участие в 35 матчах "канониров", отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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Ранее сообщалось, что 19-летний вратарь клуба УПЛ не вернулся в Украину после сборов за границей.