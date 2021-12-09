Экс-футболист "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры

Бенатья повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

Бывший защитник мюнхенской "Баварии" и туринского "Ювентуса" Мехди Бенатья решил завершить профессиональную карьеру.

Об этом опытный футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Слава Богу, мне посчастливилось стать профессиональным футболистом, но, как говорят в этой профессии, труднее всего не подписать первый контракт, а выдержать со временем. После более чем 15 лет "доброй и преданной службы" футбола, поиграв в самых престижных соревнованиях, я решил завершить карьеру!

Во время моей карьеры я встретил замечательных людей, которые позволили мне развиваться, поэтому я хочу воздать должное всем клубам, в которых я был. Эта работа также позволила мне защищать и представлять свою страну, Марокко, с которой я пережил незабываемые моменты.

В завершение я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня и поддерживал меня все это время, моим родителям, моей жене, моим детям, моему агенту, моим близким друзьям и вам, кто следует за мной", — написал Бенатья.

Последним его клубом был "Карагюмрюк", к которому он присоединился в августе этого года. В составе турецкого клуба центрбэк провел 6 поединков.

Также футболист защищал цвета таких клубов, как "Тур", "Лорьян", "Клермон", "Удинезе", "Рома", "Бавария", "Ювентус" и "Аль-Духаиль".

В составе сборной Марокко защитник провел 58 поединков, отличившись двумя голами, и был участником ЧМ-2018 и трех Кубков африканских наций.

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