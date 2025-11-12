Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Сергей Рыбалка / © ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 35-летний украинский футболист сообщил в интервью на YouTube-канале Дениса Бойко.

"Профессионально уже не буду играть, потому что я сам понимаю, что возраст уже такой подходит, что нет за что и зачем все это делать дальше. Поэтому профессионально я уже завершил. Я думаю, в ближайшее время у меня будет такой шаг – новые возможности, новый путь. Думаю, в ближайшие дни все будет известно, когда я уже подпишу контракт, пожмем друг другу руки и будем приступать к новому этапу своей карьеры, но не как игрока, а как тренера. Но и немного бегать в свое удовольствие как игроку", – сказал Сергей.

Рыбалка рассказал, что решил покинуть ФК "Лесное" из Второй лиги, где он выступал последний год и был капитаном команды.

"Возможно, кто-то отзовется и поможет команде. Но это будет уже без меня. У меня уже немного меняются приоритеты, надо что-то менять в жизни", – добавил Сергей.

Рыбалка известен своими выступлениями за "Динамо" (2018-2018), в составе которого сыграл 104 матча, забив три гола и сделав пять ассистов. Вместе с "бело-синими" он дважды становился чемпионом УПЛ, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

За сборную Украины хавбек провел девять матчей в период с 2015 по 2016 год. Также выигрывал чемпионат Европы-2009 в составе сборной Украины U-19.

В течение карьеры Сергей также играл за "Слован" Либерец, "Сивасспор", "Александрию" и ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что о завершении карьеры объявил бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Александр Рыбка.