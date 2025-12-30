- Дата публикации
Экс-футболист "Динамо" рассказал, где сейчас находится Денис Гармаш, которого мобилизовал ТЦК
По словам Сергея Рыбалки, на данный момент Денис Гармаш проходит базовую военную подготовку.
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка рассказал, где сейчас находится другой экс-игрок "бело-синих" Денис Гармаш, которого в конце ноября мобилизовали в ВСУ.
"Да, мы с ним общаемся. Сейчас Гармаш проходит базовую военную подготовку, а дальше… Будет служить", – сказал Рыбалка в интервью сайту "Украинский футбол".
Отметим, что 28 ноября Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что Гармаш был доставлен Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.
После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.
Напомним, Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 по 2023 год. В составе "бело-синих" он провел 238 матчей в УПЛ (забил 34 гола), 27 игр в Кубке Украины (8 голов), 7 – в Суперкубке (1 гол).
Вместе с киевлянами Денис трижды стал чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды – обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза – обладателем Суперкубка Украины (2011, 2016, 2018, 2019).
С 2011 по 2021 год Гармаш вызывался в сборную Украины. За национальную команду он сыграл 31 матч и забил два гола.
Последним клубом Гармаша был ФК "Лесное", который в ноябре был исключен из состава участников Второй лиги из-за того, что команда дважды не явилась на матч чемпионата Украины в связи с финансовыми проблемами.