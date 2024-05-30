Экс-футболист известных украинских клубов погиб на войне против российских оккупантов

Игорь Стахив отдал свою жизнь за Украину.

На войне против российских захватчиков погиб бывший украинский футболист Игорь Стахив.

Трагическую новость сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Стахив после начала полномасштабного российского вторжения ушел на фронт добровольцем. 55-летний экс-футболист погиб от снайперской пули оккупанта.

Стахив – воспитанник прикарпатского футбола. На профессиональном уровне играл за "Прикарпатье", "Хутровик", "Торпедо" Запорожье, "Кремень", "Зирку" и "Лукор". Также выступал за ряд любительских клубов Ивано-Франковской области.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря. Слава Герою! Вечная память..", – говорится в сообщении УАФ на странице Facebook.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб воспитанник "Динамо" и экс-футболист молодежной сборной Украины.

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