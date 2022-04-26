Экс-футболист "Карпат" погиб в боях с российскими оккупантами под Харьковом

Экс-футболист "Карпат" погиб в боях с российскими оккупантами под Харьковом

Воспитанник житомирского и львовского футбола Артур Гриценко отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.

Экс-игрок львовских "Карпат" погиб 22 апреля во время обороны Харькова. 43-летний Гриценко оборонял родную землю в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает отделение НОК Украины во Львовской области на своей странице в Facebook.

Артур Гриценко - уроженец Новоград-Волынского района Житомирской области. Мэр города уже принес свои соболезнования родным героя.

"Защищая родную землю от российских оккупантов, 22 апреля 2022 года в зоне боевых действий погиб военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, наш земляк, житель с. Наталовка Артур Гриценко.

Мэр города, депутатский корпус и исполнительный комитет Новоград-Волынского городского совета выражают соболезнования семье и близким Артура Гриценко. В это скорбное время мы с глубокой печалью разделяем ваше горе и боль потери", - говорится в сообщении на сайте городского совета Новоград-Волынского.

Артур Гриценко – воспитанник житомирского и львовского (тренер - Ярослав Луцишин) футбола. На профессиональном уровне выступал за ФК "Львов", "Карпаты-2", "Галичину-Карпаты", "Газовик-Скалу" и другие команды.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в Херсонской области оккупанты убили украинского призера чемпионата Европы по пулевой стрельбе.

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