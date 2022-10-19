Экс-футболист "Ливерпуль" приговорен к восьми годам тюрьмы за торговлю наркотиками: детали скандала

Бывший футболист английского "Ливерпуля" Лейтон Максвелл получил восемь лет заключения за участие в торговле наркотиками.

Об этом сообщает издание BBC Sport.

По данным источника, дом 43-летнего Максвелла использовалось как склад для хранения наркотиков. Во время обыска там было найдено 60 кг кокаина и героина суммарно, а также 2,5 миллиона фунтов наличными.

Суд доказал, что Лейтон выполнял функцию наркокурьера и зарабатывал за свои услуги по 500 фунтов в месяц, доставляя покупателям кокаин. В итоге экс-футболист был приговорен к восьми годам тюрьмы.

Максвелл является воспитанником "Ливерпуля", цвета которого защищал с 1999 по 2001 год. Также выступал за "Кардифф", "Суонси" и ряд клубов из низших дивизионов Англии. Он завершил футбольную карьеру в 2004 году.

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