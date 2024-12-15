Экс-футболист "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины завершил карьеру

Полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Олейник завершил карьеру футболиста.

Об этом сообщает телеграмм-канал клуба УПЛ.

Последним матчем 37-летнего игрока стал поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с "Александрией", в котором он вышел на замену на 61-й минуте.

Контракт Дениса с ЛНЗ был рассчитан до конца текущего сезона, но стороны решили прекратить сотрудничество раньше.

Олейник – воспитанник киевского "Динамо". Также он выступал за "Нефтяник", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", нидерландский "Витесс", немецкий "Дармштадт", "Десну", "Гелиос", финский СИК, "Ворсклу" и ЛНЗ.

В составе "Динамо" он был победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. Трижды был бронзовым призером чемпионата Украины с "Металлистом", серебряный призер УПЛ в составе "Днепра".

Денис за свою карьеру сыграл 418 матчей, забил 90 голов и отдал 35 голевых передач, в том числе в его активе 12 поединков за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры.

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