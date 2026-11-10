Экс-футболист молодежной сборной Украины получил польское гражданство

Иван Желизко / © Associated Press

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Бывший полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Иван Желизко, ныне выступающий за болгарский "Лудогорец", получил польское гражданство.

Об этом сообщили на странице Поморского воеводства в Facebook.

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25-летний игрок оформил документы вместе с женой после трех лет выступлений в чемпионате Польши. С 2023 по 2026 год экс-украинец играл за польскую "Лехию", а в летнее трансферное окно совершил трансфер в "Лудогорец". За болгарский клуб он уже провел 4 матча, забил один гол и отдал 2 ассиста.

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Желизко родился во Львове и является воспитанником академии "Карпат". Всю взрослую клубную карьеру он провел за пределами Украины, выступая до "Лехии" в чешской "Карвине" и латвийской "Валмиере".

За молодежные сборные Украины разных возрастов, от U-17 до U-23, опорный полузащитник в общей сложности провел 43 матча.

Ранее сообщалось, что Мальдера сделал еще одно изменение в заявке сборной Украины на решающие матчи Лиги наций.

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