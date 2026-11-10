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Экс-футболист молодежной сборной Украины получил польское гражданство
Иван Желизко представлял Украину на уровне разных возрастов.
Бывший полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Иван Желизко, ныне выступающий за болгарский "Лудогорец", получил польское гражданство.
Об этом сообщили на странице Поморского воеводства в Facebook.
25-летний игрок оформил документы вместе с женой после трех лет выступлений в чемпионате Польши. С 2023 по 2026 год экс-украинец играл за польскую "Лехию", а в летнее трансферное окно совершил трансфер в "Лудогорец". За болгарский клуб он уже провел 4 матча, забил один гол и отдал 2 ассиста.
Желизко родился во Львове и является воспитанником академии "Карпат". Всю взрослую клубную карьеру он провел за пределами Украины, выступая до "Лехии" в чешской "Карвине" и латвийской "Валмиере".
За молодежные сборные Украины разных возрастов, от U-17 до U-23, опорный полузащитник в общей сложности провел 43 матча.
Ранее сообщалось, что Мальдера сделал еще одно изменение в заявке сборной Украины на решающие матчи Лиги наций.