Экс-футболист сборной Украины, зарабатывавший "кровавые" деньги в РФ, возглавил чемпиона Эстонии

Отметим, что 43-летний специалист возглавил этот клуб в конце чемпионата, ведь до него осталось восемь поединков.

О назначении Калиниченко сообщает официальный сайт "Левадии".

Украинец и его новый клуб заключили контракт до конца 2023 года, но есть еще опция пролонгации соглашения на два года. Это первый опыт Калиниченко в должности главного тренера, если не учитывать работу на этом посту во второй команде харьковского "Металлиста".

Уже 18 сентября Калиниченко дебютирует в тренерском кресле одного из лидеров сезона в Эстонии. "Левадия" будет принимать дома "Курессааре". Вот как свое назначение прокомментировал сам Калиниченко.

"Я работал помощником тренера в Украине, Латвии и России. Кроме того, как игрок, я видел почерк нескольких разных тренеров. Когда "Левадия" связалась со мной, я почувствовал, что это очень хорошая возможность для меня проверить себя в качестве главного тренера. Поскольку сезон подходит к концу, я не хочу делать большие изменения в команде. Именно поэтому мы пока не привлекаем дополнительных тренеров. В конце года мы рассмотрим ситуацию, и будут пополнения и в списке тренеров, и в команде.

Моя игровая философия? Я посмотрел много игр "Левадии", и у меня есть картина, которую хочу видеть в команде в будущем. Понятно, что в футболе главное – это результат, но в то же время я хочу играть в стиле, который был бы привлекателен и для зрителей", — сказал Калиниченко.

"Левадия" является действующим чемпионом Эстонии. Прошлый сезон они выиграли с преимуществом в один балл над "Флорой";

На данный момент новый клуб Калиниченко занимает второе место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 28 туров "Левадия" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, уступая десять очков "Флоре". Коллектив украинского тренера набрал 68 пунктов.

Добавим, что с 1 июля 2019 до конца 2020 Калиниченко работал тренером в России. После этого в его тренерской карьере была латвийская "Рига". Когда Калиниченко был игроком, он выступал за: "Днепр", "Спартак" (Москва) и "Таврию". В футболке "сине-желтых" он сыграл 47 матчей и забил семь голов. В 2006 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира со сборной Украины. На том турнире Калиниченко забил гол и сделал две голевые передачи в игре против Саудовской Аравии.