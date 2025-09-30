- Дата публикации
Экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины стал одноклубником россиянина
Виктор Коваленко присоединился к "Арису" из Лимассола, за который играет россиянин Александр Кокорин.
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко стал игроком кипрского "Ариса" из Лимассола.
29-летний уроженец Херсона присоединился к кипрскому клубу в статусе свободного агента, подписав контракт сроком до лета 2027 года.
Отметим, что в "Арисе" украинский футболист стал одноклубником российского форварда Александра Кокорина.
Летом этого года Коваленко покинул итальянский "Эмполи". До этого он также выступал за "Специю" и "Аталанту", куда перешел из "Шахтера" зимой 2021 года.
Также Виктор имеет в своем активе 33 поединка за сборную Украины, в которых отметился одной результативной передачей.
"Арис" после пяти туров занимает третье место в чемпионате Кипра, набрав 12 очков.