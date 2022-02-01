Экс-футболист "Шахтера" о дуэли сборных: сейчас Украина обыграла бы Россию

Экс-футболист "Шахтера" о дуэли сборных: сейчас Украина обыграла бы Россию

По его мнению, нужно сначала провести товарищеский матч.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец, выступающий за московское "Динамо", дал свой прогноз относительно вероятной встречи между Украиной и Россией.

Об этом 29-летний защитник рассказал в комментарии "Спорт-Экспресс".

"Я скорее хотел бы, чем нет, чтобы матч Украина – Россия состоялся. Мне кажется, это привело бы к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на Чемпионате мира.

Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас, год назад тоже победила бы. Потому что есть система и стиль", — сказал Ордец.

За "Шахтер" Ордец выступал в течение семи лет. За это время он провел в составе донецкого клуба 102 матча (семь забитых голов) и выиграл шесть трофеев.

За сборную Украины Ордец отыграл 12 игр (1 гол).

Добавим, что сборные Украины и России могли встретиться в плей-офф отбора к Чемпионату мира-2022, однако УЕФА разводит эти команды.

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