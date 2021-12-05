Экс-футболист "Шахтера" принес "Манчестер Юнайтед" победу в дебютном матче с новым тренером

Экс-футболист "Шахтера" принес "Манчестер Юнайтед" победу в дебютном матче с новым тренером

Ральф Рангник успешно стартовал у руля "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" минимально одолел "Кристалл Пэлас" в поединке 15-го тура английской Премьер-лиги. Игра на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 1:0 .

"Манкунианцы" владели инициативой почти всю встречу, но долго не могли распечатать ворота соперника. Спасателем МЮ стал бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред.

Именно его гол на 77-й минуте принес "красным дьяволам" победу и три очка.

Отметим, что это был дебютный матч Ральфа Рангника во главе "Манчестер Юнайтед". Он назначен временным главным тренером "манкунианцев" до конца сезона.

МЮ (24 очка) поднялся на шестое место в АПЛ. "Красные дьяволы" одержали вторую победу подряд - в прошлом туре "манкунианцы" обыграли "Арсенал" (3:2) .

. "Кристалл Пэлас" (16 баллов) остался на 12-й позиции.

В следующем туре АПЛ команда Рангника 11 декабря на выезде сыграет с "Норвичем", а "орлы" на следующий день будут принимать "Эвертон".

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