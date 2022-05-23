Экс-футболист УПЛ пошел на передовую защищать Украину от оккупантов: фото

Бывший игрок Чемпионата Украины Александр Сытник с оружием отправился на фронт, чтобы встать на защиту Украины от российских захватчиков.

Так, по информации Sport.ua, 37-летний экс-футболист УПЛ сейчас защищает страну в горячей точке на востоке.

Фото: sport.ua

Отметим, что на протяжении своей карьеры Сытник выступал за такие коллективы, как: "Сталь" Днепродзержинск, "Металлург" Донецк, "Зирку", "Олимпик", "Закарпатье" и "Горняк". Сам Александр является питомцем донецкого "Шахтера".

В УПЛ Сытник сыграл 54 матча, в которых забил 4 мяча. В последнее время 37-летний Сытник работал тренером в краматорском "Авангарде".

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