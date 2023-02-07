Экс-футболиста "Челси" нашли живым под завалами после землетрясения в Турции: в каком он состоянии

Бывший полузащитник "Челси" и Ньюкасл Кристиан Атсу, который сейчас выступает за "Хатайспор", был найден живым после сильного землетрясения в Турции.

Пресс-секретарь турецкого клуба Мустафа Озат подтвердил, что 31-летнего футболиста сборной Ганы с травмами достали из-под завалов его дома.

В то же время, он отметил, что спортивный директор "Хатайспора" Танер Савут все еще остается под завалами.

"Раненого Атсу спасли. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, до сих пор под завалами", – приводит слова Озата CNN Turk со ссылкой на Radyo Gol.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что вингера вытащили из-под завалов с травмами правой ноги и затрудненным дыханием. Позже эту информацию опроверг ряд журналистов.

Атсу известен своими выступлениями за сборную Ганы, а также ряд европейских клубов, среди которых "Порту", "Витесс", "Эвертон", "Малага" и "Ньюкасл". С 2013-го по 2017 год полузащитник принадлежал лондонскому "Челси".

Следует отметить, что из-за трагедии в Турции отменены все спортивные мероприятия. Сейчас на тренировочных сборах в стране находятся "Динамо", "Шахтер" и другие клубы УПЛ. Пресс-службы украинских клубов сообщили, что их футболисты не пострадали от землетрясений.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

По состоянию на утро 7 февраля погибли 4200 человек. Впрочем, в ВОЗ предупреждают, что число жертв землетрясения на юго-востоке Турции, близ границы с Сирией, может возрасти в восемь раз.

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