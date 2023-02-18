Экс-футболиста "Челси", оказавшегося под завалами после землетрясения в Турции, нашли мертвым

Бывший полузащитник "Челси" и "Ньюкасла" Кристиан Атсу, до последнего времени выступавший за турецкий "Хатайспор", погиб в результате разрушительного землетрясения.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил агент 31-летнего игрока Мурат Узунмехмет.

"Кристиан Атсу найден. К сожалению, он умер", – резюмировал поиски пропавшего футболиста Узунмехмет.

Футболист сборной Ганы находился под завалами собственного дома, разрушенного в результате землетрясения в Кахраманмараше, которое произошло 6 февраля.

СМИ несколько раз сообщали, что Атсу якобы удалось спасти, однако эта информация не подтвердилась.

Атсу известен своими выступлениями за сборную Ганы, а также ряд европейских клубов, среди которых "Порту", "Витесс", "Эвертон", "Малага" и "Ньюкасл". С 2013-го по 2017 год полузащитник принадлежал лондонскому "Челси".

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь футбольного клуба "Ени Малатьяспор" Ахмет Эюп Тюркаслан.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла, а позже еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла.

По состоянию на 17 февраля число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии возросло до 43 тысяч человек.

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