Экс-футболиста "Динамо" Алиева признали виновным в нарушении закона: как его наказали

Александр Алиев / © instagram.com/aliev_sasha88/

Реклама

Бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборная Украины Александра Алиева признали виновным в деле об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом свидетельствует вердикт Соломенского районного суда столицы, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Алиев был оштрафован на 17 тысяч гривен. Также он получил запрет на управление автомобилем на один год.

Реклама

Напомним, 12 апреля 2025 года патрульная полиция задержала Алиева, который находился за рулем автомобиля Mersedes-Benz G-350 в нетрезвом состоянии.

В то же время сам футболист у себя в Instagram опроверг, что был в состоянии алкогольного опьянения. Футболист сообщил, что "уже со всем разобрался".

Адвокат Александра настаивал, чтобы дело закрыли из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения, однако получил отказ.

Суд признал, что правоохранители действовали в рамках закона и имели право остановить автомобиль Алиева. Причина – нарушение Правил дорожного движения, езда и остановка в полосе общественного транспорта.

Реклама

Решение столичного суда Алиев сможет обжаловать в течение десяти дней с момента вынесения приговора.