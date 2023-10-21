Экс-футболиста украинского клуба и победителя ЧМ-2022 дисквалифицировали на два года из-за допинга

Аргентинский полузащитник итальянской "Монцы" Алехандро Гомес, более известный как Папу Гомес, получил два года дисквалификации за употребления допинга.

Как сообщает издание Relevo, 35-летний футболист сдал положительный тест на допинг в ноябре 2022 года, за несколько дней до старта чемпионата мира в Катаре. Это произошло на тренировке испанской "Севильи", за которую аргентинец тогда выступал.

По версии Гомеса, он принял сироп от кашля одного из своих детей без предварительной консультации с клубными врачами.

Отмечается, что Папу и Севилья знали о положительном результате допинг-теста игрока уже несколько месяцев. Поэтому Гомес летом покинул испанский клуб и долгое время искал новую команду, которой в итоге стала "Монца".

За новый клуб Алехандро успел сыграть всего в двух матчах, суммарно проведя на поле 40 минут.

Добавим, что с 2013-го по 2014 год Гомес был одной из главных звезд харьковского "Металлиста". После украинского этапа карьеры аргентинец перебрался в итальянскую "Аталанту", в составе которой выступал до 2021 года.

В национальную команду Гомес вызывался с 2017 года. В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022. На Мундиале в Катаре хавбек сыграл в 2 матчах.

Ранее сообщалось, что полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба отстранили от футбола из-за положительного допинг-теста.

Читайте также:

Челси – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Мудрика против Зинченко в АПЛ

УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Букмекеры оценили шансы сборной Украины выйти на Евро-2024