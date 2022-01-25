Экс-игрок "Карпат" помог своей команде обыграть соперника с полевым игроком в воротах на Кубке Африки

Экс-игрок "Карпат" помог своей команде обыграть соперника с полевым игроком в воротах на Кубке Африки

Камерун вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций.

В рамках 1/8 финала Кубка африканских наций Камерун уверенно обыграл Коморские острова – 2:1 .

Сборная Коморских островов играла в меньшинстве с семи минут. Фаворит воспользовался численным преимуществом и забил дважды. Точные удары на счету Карла Экамби и Венсана Абубакара. Интересно, что ассистировал Абубакару экс-игрок "Карпат" Мартин Онгла.

Коморские острова не сдавались и отыграли один мяч, но больше их не хватило.

Отметим, что Коморским островам пришлось выйти на матч с полевым игроком в воротах. Основной голкипер команды Салим Бен-Буан ранее получил травму в матче с Ганой. А два его дублера, Али Ахамада и Мосайд Уссейни, заразились коронавирусом. Ворота команды защищал защитник Шакер Аль-Хадур

В четвертьфинале Камерун сыграет против Гамбии, победившей Гвинею (1:0).

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