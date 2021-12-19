Экс-игрок НБА и ветеран американского футбола подрались на ринге: Сеть взорвалась мемами

Спортсмены сошлись в поединке по правилам бокса.
В ночь на 19 декабря в Тампе (штат Флорида, США) состоялось шоу, где в ринге соревновались не профессиональные боксеры. Одним из самых интересных вышел бой между трехкратным участником матча всех звезд НБА Дероном Уильямсом и бывшим игроком в американский футбол Фрэнком Гором.
По итогам четырехраундового боя в победу раздельным решением одержал Уильямс. Ему отдали предпочтение двое из трех судей. Главный момент поединка случился в третьем раунде, когда Дерон отправил соперника в нокдаун.
Бывший баскетболист НБА мощно попал в своего оппонента ударом с правой. Реакция экс-игрока в американский футбол была вопиющей. Очевидно, Гор не ожидал, что в ринге придется терпеть подобную боль.
Sheesh #WilliamsGore #GoreWilliams pic.twitter.com/zRUN3SU2rP— ₿itṜeno (@YamsReno) December 19, 2021
Пользователи соцсетей отреагировали на эпизод забавными мемами.
Frank Gore: "HEY MAN, Я WASN'T EVEN READY!!" #WilliamsGore #PaulWoodley2 pic.twitter.com/dIgjIFL8WJ— Raymel A. Monte (@RaymelMonte) December 19, 2021
♂️ had that boy shook #GoreWilliams pic.twitter.com/QoDfpo9vg5-- KalapuFIU510 (@KalapuFIU510) December 19, 2021
How am I supposed to explain это pic to the homies ♂️.... #GoreWilliams pic.twitter.com/BzCIW0zHvW— Prodigal Son (@RodnyeTheoc) December 19, 2021
Live look at the college experience: #GoreWilliams pic.twitter.com/4ER76a1vId— William De Iasi (@williamdeiasi) December 19, 2021
'Tis the season. #PaulWoodley #GoreWilliams pic.twitter.com/of3Qi4f16s— Buss (@MrBuss_) December 19, 2021
Gah damn! #GoreWilliams pic.twitter.com/NI3pQfe20a— FIVE-DOUBLE-LO (@5doubleLO) December 19, 2021
Это было при этом моменте, чтобы бросить его fucked вверх. #GoreWilliams #PaulvsWoodley2 pic.twitter.com/QVdshsydzm— Vick3 (@ImYourHostVick3) December 19, 2021
Popeye & Brutus— Grandma Nation (@NationGrandma) December 19, 2021
#boxing #GoreWilliams pic.twitter.com/SsnclbXG7A
#deronwilliams #GoreWilliams pic.twitter.com/OwUh39i29K— D. (@DarienJGMC) December 19, 2021
Ранее ТСН Проспорт писал, что в главном бою этого же шоу блогер-миллионер Джейк Пол наглухо вырубил бывшего экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, после чего дерзко бросил вызов звездам элитного бойцовского промоушена.
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