Экс-игрок НБА и ветеран американского футбола подрались на ринге: Сеть взорвалась мемами

Спортсмены сошлись в поединке по правилам бокса.

В ночь на 19 декабря в Тампе (штат Флорида, США) состоялось шоу, где в ринге соревновались не профессиональные боксеры. Одним из самых интересных вышел бой между трехкратным участником матча всех звезд НБА Дероном Уильямсом и бывшим игроком в американский футбол Фрэнком Гором.

По итогам четырехраундового боя в победу раздельным решением одержал Уильямс. Ему отдали предпочтение двое из трех судей. Главный момент поединка случился в третьем раунде, когда Дерон отправил соперника в нокдаун.

Бывший баскетболист НБА мощно попал в своего оппонента ударом с правой. Реакция экс-игрока в американский футбол была вопиющей. Очевидно, Гор не ожидал, что в ринге придется терпеть подобную боль.

Пользователи соцсетей отреагировали на эпизод забавными мемами.

How am I supposed to explain это pic to the homies ‍♂️.... #GoreWilliams pic.twitter.com/BzCIW0zHvW — Prodigal Son (@RodnyeTheoc) December 19, 2021

Live look at the college experience: #GoreWilliams pic.twitter.com/4ER76a1vId — William De Iasi (@williamdeiasi) December 19, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что в главном бою этого же шоу блогер-миллионер Джейк Пол наглухо вырубил бывшего экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, после чего дерзко бросил вызов звездам элитного бойцовского промоушена.

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