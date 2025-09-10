Экс-игрок "Шахтера", "Барселоны" и сборной Украины завершил карьеру и стал тренером

Дмитрий Чигринский / .instagram.com/pankov_agent

Бывший защитник донецкого "Шахтера", каталонской "Барселоны" и сборной Украины Дмитрий Чигринский завершил карьеру игрока.

Об этом сообщил агент 38-летнего украинского футболиста Александр Панков.

Чигринский стал тренером-ассистентом известного испанского специалиста Маноло Хименеса в греческом "Арисе" из города Салоники.

Ранее Дмитрий выступал в составе афинского АЕКа во время работы Хименеса, проведя под его руководством 58 матчей.

В течение профессиональной карьеры футболиста Чигринский играл за донецкий "Шахтер", запорожский "Металлург", "Днепр", испанскую "Барселону", греческие АЕК и "Ионикос", а также сборную Украины, в составе которой провел 29 матчей.