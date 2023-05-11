Экс-игрока "Динамо" дисквалифицировали за договорные матчи в Беларуси – его клуб лишили чемпионства

Никита Корзун и солигорский "Шахтер" наказаны за участие в договорных матчах.

Бывший полузащитник киевского "Динамо", а ныне игрок солигорского "Шахтера" Никита Корзун получил год дисквалификации за договорные матчи в Беларуси.

Об этом сообщил Контрольно-дисциплинарный комитет белорусской ассоциации футбола (АБФФ).

Также 28-летний полузащитник должен заплатить штраф в размере 11 100 белорусских рублей (около 162 тысяч гривен).

Кроме того, солигорский "Шахтер" лишили чемпионства в сезоне-2022, сняли с клуба 30 очков в сезоне-2023 и заберут 20 очков в следующем сезоне-2024.

Кроме солигорского клуба, наказание за "договорняки" получили "Энергетик-БГУ" – лишен серебряных медалей, оштрафован на 20 очков в текущем сезоне, и на 10 – в следующем, и "Белшина" – штраф в 10 очков в сезоне-2023 и 5 – в сезоне-2024.

Напомним, Корзун перешел в киевское "Динамо" в феврале 2016 года. С тех пор Никита провел 30 матчей за первую команду "бело-синих".

С 2018 по 2020 год он играл в аренде за "Динамо" Минск, "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии и "Вилафранкенше" из второй лиги Португалии, а затем перебрался в солигорский "Шахтер".

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