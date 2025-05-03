Экс-капитан "Динамо" Сидорчук в свой день рождения забил гол в чемпионате Бельгии

Сергей Сидорчук

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Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, сейчас выступающий за "Вестерло", забил гол в матче 7-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Дендера".

Сидорчук вышел на замену на 90+4-й минуте поединка при счете 3:2 в пользу своей команды, а уже через две минуты отличился забитым мячом.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2 .

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Интересно, что именно в этот день, 2 мая, Сергей отметил свой 34-й день рождения.

Это его второй гол в этом сезоне чемпионата Бельгии. Первый он забил 19 апреля в ворота "Стандарда".

Всего Сидорчук провел 16 матчей за бельгийский клуб в текущем сезоне. Также в его активе 2 ассиста.

После этого матча "Вестерло" с 29 очками занимает второе место в группе плей-офф и продолжает борьбу за попадание в Лигу конфеенций на следующий сезон. Впереди идет только "Шарлеруа" (30 баллов), имея поединок в запасе.

Напомним, Сидорчук перешел в "Вестерло" в начале осени 2023 года. До этого Сергей выступал за "Динамо" с 2013 года, когда перебрался к киевлянам из запорожского "Металлурга".